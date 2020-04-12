Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за создание вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главному санврачу Украины Виктору Ляшко написать письма украинским академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, от коронавируса, то получит минимум $1 млн. долларов. Об этом Ляшко сказал в интервью «Левому берегу».

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», – заявил Ляшко.

Как сообщалось ранее, по данным на 9:30 сегодня, 12 апреля, в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.