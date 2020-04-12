Важно не перепутать симптомы: Чем сезонная аллергия отличается от COVID-19

С началом цветения у многих людей проявляется аллергия на пыльцу растений (поллиноз). Ее симптомы – насморк, зуд глаз, гортани и т.д. – легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Ключевые отличия сезонной аллергии – для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами.

Если у человека поллиноз, то нужно избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.

В то же время необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами и др. Поэтому очень важно соблюдать правила профилактики, чтобы не распространять вирус.

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. После использования их нужно выбросить в мусорный контейнер с крышкой. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

Мойте или обрабатывайте спиртосодержащим дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхностям общего пользования: дверным ручкам, выключателям, кнопкам в лифтах и ​​тому подобное.

Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

После мытья руки лучше вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем надо выбросить в мусорный контейнер.

Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.

Отнеситесь к карантину ответственно.

Длительное пребывание дома – нелегкое время. Поэтому спланируйте свой ежедневный распорядок. Добавьте к нему физические упражнения и обучение, а семейный отдых (чтение, фильмы, сериалы) можно разнообразить онлайн-просмотром опер, театральных спектаклей, виртуальными экскурсиями. Многие музеи и другие организации на время карантина открыли бесплатный доступ к своим ресурсам.

Выберите надежного поставщика продуктов, предметов личной гигиены и т.д., который будет доставлять ваш заказ домой. Это поможет реже выходить в продуктовые магазины или аптеки.

Внимание! ️У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к семейному врачу. Если вы не знаете, к кому обратиться, звоните на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840.

Диагноз «коронавирусная инфекция» может быть подтвержден только лабораторными методами диагностики.