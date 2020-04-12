COVID-19: В Украине с начала эпидемии проведено уже более 30 тысяч исследований

В Украине с начала эпидемии проведено уже более 30 тысяч исследований на коронавирусную болезнь. Об этом сегодня, 12 апреля, во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Правительственный портал.

По его словам, проверяют всех, кто имеет соответствующие симптомы. «Самые критические первые три симптома, это – высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей стопроцентно должны забирать материал для проведения исследования вирусологической лабораторией. Также берется материал от людей контактных, больных коронавирусной болезнью, и людей, которые путешествовали за пределы страны и имеют симптомы коронавирусной болезни», – сообщил замминистра.

«Мы делаем все возможное, чтобы пик эпидемии был как можно меньше по интенсивности, даже за счет продолжительности во времени, с целью уменьшения количества людей, которые будут нуждаться в одновременном проведении реанимационных мероприятий. Это нам позволит сохранить и спасти жизни украинцев, которые заболеют коронавирусной болезнью, и без значительной нагрузки на систему здравоохранения пройти эпидемию», – добавил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач убежден, что введенные меры – и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения – дают свои результаты. «Благодаря карантину, уже удалось замедлить рост сезонных заболеваний и осложнений от них, в частности гриппозные пневмонии. Также это позволило высвободить кровати для лечения больных коронавирусной болезнью», – сказал Ляшко.

Замминистра отметил, что коэффициент летальности от COVID-19 на сегодня в Украине составляет 3%.

Как сообщалось ранее, по данным на 9:30 сегодня, 12 апреля, в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

Напомним, что показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.