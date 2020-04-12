Даже по соседству нигде колодцев нет: Как без воды выживают в прифронтовом Чемарлыке

В прифронтовом Чермалыке (Донецкая обл.) сломался насос, который качал воду из скважины, а починить его уже месяц не могут из-за постоянных обстрелов. Ни на какие договоренности незаконные вооруженные формирования не идут, передает «5 канал».

Жительница Чермалыка Людмила собирала 5 литров воды двое суток. Сейчас из крана даже не капает.

«Бывает, иногда вода немножко побежит, вот наберешь воды в бидон, наберешь вот в эти все баклажечки. Все по немножечко. Ни постирать толком, ничего», – рассказывает Людмила Сусла.

Уже почти месяц водоснабжение населенного пункта осуществляется из запасной скважины. Но она обеспечивает лишь треть от потребностей.

«По соседству нигде нет колодцев, если есть колодцы, никто тебя не пустит, сейчас везде карантин. В это время, когда идет этот коронавирус, когда все – у нас воды нет даже руки помыть», – рассказывает женщина.

«Большинство населения не имеет никакой альтернативы, кроме водопроводной сети. В селе проживает 1600 человек, работает врачебная амбулатория, работают магазины коммерческие, обслуживающие людей. А вода у нас отсутствует», – объясняет Елена Табия, председатель Чермалыкского сельсовета.

Проблемы с водой у крестьян возникли почти месяц назад, когда вышел из строя водяной насос, обслуживающий главную скважину.

«Он находится на глубине 45 метров, скважина у нас там. А теперь, чтобы его вытащить, нужен кран. Насос весит под 200 кг, без крана его никак не вытащить», – объясняет Владимир Зубчевский, специалист-механик.

Скважина расположена на окраине села. Но территория – постоянно под прицельным огнем НВФ. Свои позиции они обустроили на другом берегу реки.

Чтобы обезопасить ремонтников во время выполнения работ, местная власть обратилась к представителям наблюдательных миссий, чтобы помогли договориться о режиме тишины. Но последние не согласились.

«Я каждый день на связи с ОБСЕ, и сегодня им звонила. Но они говорят, что не согласован режим тишины с территорией, неподконтрольной Украине», – рассказывает председатель сельсовета.

Сейчас жители Чермалыка возят воду из подземного источника, расположенного за пределами села. Но впереди – жаркая пора, которая может его обезводить.