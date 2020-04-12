В Макеевке горел многоэтажный дом (Фото, видео)

Сегодня, 12 апреля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.), по ул. Московской произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
По их информации, пострадало 5 квартир. Пожарные приехали, когда уже полностью полыхала квартира и балкон соседней на 7 этаже.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
В Макеевке, по ул. Московской произошел пожар в многоквартирном доме. По информации местный жителей, пострадало 5 квартир pic.twitter.com/rJCjPq7Hmu— hochu__domoy.ua (@hochu_dodomu) April 12, 2020