В Макеевке горел многоэтажный дом (Фото, видео)

Сегодня, 12 апреля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.), по ул. Московской произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По их информации, пострадало 5 квартир. Пожарные приехали, когда уже полностью полыхала квартира и балкон соседней на 7 этаже.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Фото из соцсетей