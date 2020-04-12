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В Макеевке горел многоэтажный дом (Фото, видео)

12.04.20 17:43
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня, 12 апреля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.), по ул. Московской произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По их информации, пострадало 5 квартир. Пожарные приехали, когда уже полностью полыхала квартира и балкон соседней на 7 этаже.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

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