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На «нуле» – не до коронавируса: Как карантин изменил жизнь людей на окраине Авдеевки (Фото)

ДН Вера Хоменко Вера Хоменко 13.04.20 08:07
В старой части Авдеевки
В старой части Авдеевки / Фото: dnews.dn.ua

Старая часть Авдеевки максимально приближена к линии фронта. От крайних улиц города (улицы Колосова и прилегающих переулков, в частности, Школьного) до укреплений ВСУ – всего несколько сот метров, до ближайших позиций противника – 1,2 км.

Жители этой части Авдеевки особенно пострадали за 6 лет войны. Неоднократные попадания крупнокалиберных снарядов повредили в этом районе не один дом. Прилеты были как в жилые помещения, так и в огороды.

А тут беды горожан усложнил еще и «антикоронавирусный» карантин. Больше всего они сетуют на прекращение движения общественного транспорта. Хотя к введенным ограничительным нормам относятся с пониманием. Отмечают, что на улицу выходят обязательно в масках, снимают их лишь работая в огороде, а в этот раз – еще и при фотографировании для «Донецких новостей».

Марина

В магазине, который находится в 10 минутах ходьбы, в целом продовольствия достаточно – и хлеб, и крупы, и молочка есть в наличии.

«Мясо есть, но только замороженное. Но здесь и в мирное время свежего мяса не было, а сейчас так тем более не будет. За свежим мясом – это на поселок (в микрорайон Химик, – авт.), а сейчас идти пешком – в одну сторону час плюс обратно. Автобусы ж не ходят. А для стариков это очень тяжело», – рассказывает авдеевчанка Марина Березань.

Женщина работает на шахте им. Засядько в неподконтрольном украинской власти Донецке. В марте взяла отпуск «на недельку», чтобы помочь своей 67-летней маме с огородом. Карантин застал Марину врасплох – отпуск закончился, а уехать невозможно.

Марина Березань у дома матери
Марина Березань

Досаждают и боевые действия, которые ведутся неподалеку. Крыши и заборы, поврежденные осколками, основательно никто здесь не ремонтирует. «Нет смысла. Только дыры латаем. Пока война, кто станет деньги вкладывать в хороший ремонт?», – поясняет Марина.

И действительно, по улице Колосова и в переулке Школьном дома стоят разбитые едва ли не через один, «зеницы» окон во многих строениях пустуют.

«Вот сюда было прямое попадание, – Марина указала на добротную двухэтажную постройку под коттедж. – Хозяева незадолго до войны приобрели здесь участок, в течение года строили. Почти закончили. А тут война…».

«Какие здесь дома были! Все капитальные строения. Люди тут жили круглогодично. Не только как дачу использовали», – вспоминает Марина.

Окна многих домов, выходящих на улицу, заколочены деревянными щитами. Жители надеются, что так останки будут целее.

Недавно на приближенной к «нулевым» позициям улице поселился фазан. В мирное время эту птицу в жилых кварталах не встретить. Марина поясняет, что пернатый появился в их районе из-за того, что на окраине сейчас заселенных домов – единицы. «У нас тут по улице сейчас в основном одни пенсионеры живут. Из 40-ка домов (между двумя остановками по улице Колосова) заселены около четверти. Многие с радостью бы вернулись, если бы не было военных действий», – говорит женщина.

Бабушка Надя

Надежда Георгиевна Парамонова – коренная жительница переулка Школьного, наиболее приближенного к «нулевым» позициям украинских защитников. Жить здесь опасно, поэтому на время военных действий она перебралась к семье дочери в микрорайон «Химик».

Но свой дом в опасной зоне проведывает каждый день, а к вечеру возвращается на «Химик». «Когда меня вот разбили в 2017-м году, я не могу здесь ночевать – у меня такой животный страх, это просто ужас! Ничего не могу с собой поделать. Как-то раз я пыталась остаться на ночь – не получилось: непроизвольно поднялось давление, сердце бешено стучит. В общем, заснуть не смогла», – рассказывает бабушка Надя.

Пока автобусы не ходят – до своего дома пенсионерка добирается пешком. «Вот и велосипед стоит, а я иду бо́льшую половину дороги пешком. Потому что все время в гору идти. Ждем послабления карантинных мер в конце апреля – тогда и общественный транспорт, дай Бог, пустят. А сейчас меня "довозит" сюда 11-й номер – то есть на своих двоих, пешком», – смеется Надежда Георгиевна.

Надежда Парамонова
Надежда Парамонова
Надежда Парамонова
Надежда Парамонова

Пенсионерка отмечает, что сложности карантина ее не так беспокоят, как боязнь обстрелов и трудности с восстановлением жилья.

«У меня же в этот дом было прямое попадание. Красный Крест помог восстановить крышу жилой части дома и подправить штукатурку у основания. Сколько я ни просила и летнюю кухню перекрыть, ведь она тоже была разрушена и когда дождь – туда очень затекает … но мне было отказано. У них почему-то предписание только жилые помещения крыть», – с сожалением говорит бабушка Надя.

Когда было попадание в дом, взрывной волной разворотило ворота и забор. Отремонтировать или заменить – денег нет, Надежда лишь подперла ворота металлическими прутьями. Говорит, что калитка держится «на честном слове». А забор бабушке сделали из старого, частично разрушенного шифера, который сняли с ее же пострадавшего от попадания снаряда дома.

Пожилая женщина сама обрабатывает огород в 25 соток, выращивает овощи, фрукты, зелень, ягоды и цветы. «У меня ишемия сердца, у меня гипертония, и я задыхаюсь, не могу, а идти сюда надо. Кто меня будет кормить на мои 2 тысячи пенсии? А тут огород… А главное – когда прекратится стрельба? Без конца: "тры-ты-ты", "тры-ты-ты"... А пули? Невозможно спокойно в огороде работать. Постоянно что-то летает над головой!», – сетует пенсионерка.

С началом военных действий на ее участке 5 раз «вырастали» снаряды. «Все это ужасно. А что делать? Вызывала спасателей. И снова за работу. Урожай большой получается, но на продажу практически ничего не идет – я, дочь, зять и внук – вместе мы, что можно, съедаем в свежем виде, остальное я консервирую», – рассказывает Надежда Георгиевна.

Надежда Парамонова демонстрирует свой огород
Надежда Парамонова демонстрирует свой огород
Надежда Парамонова демонстрирует свой огород
Надежда Парамонова демонстрирует свой огород
Надежда Парамонова демонстрирует свой огород

Бабушка Надя очень любит свои «владения» (так она в шутку называет дом и приусадебный участок). Работа на огороде – любимое занятие. «Я каждый день встаю и ложусь с одной мыслью: хоть бы поскорее закончилась война! Я так благодарю Бога, что жива, ведь я была дома, когда прилетел снаряд. Устали все неимоверно от обстрелов. Сюда прихожу – я отдыхаю. Когда тихо, кажется, что мир воцарился… Я каждый день сюда приезжаю, даже зимой. И пока не наступит мое время, я не хочу отсюда уходить», – делится авдеевчанка.

Коронавируса не так боится, как артобстрела или шальной пули. «Да, к нашим делам еще и коронавирус. Это я на огороде хожу без маски, а так – только за ворота, сразу маску на лицо, и перчатки в кармане имеются. Так что мы тут карантин соблюдаем», – подчеркнула Надежда Георгиевна.

Валентина

Валентина также живет в переулке Школьный. В 2014 году снаряд «Града» приземлился в 15 метрах от ее дома. «Пол огорода тогда выжгло – земля просто черной стала, взрывной волной вынесло забор, разбило теплицу и фронтон. Это чудо, что мы за минуту до этого спустились в подвал. Если бы в тот момент находились во дворе, нас бы уже не было», – вспоминает женщина.

Отмечает, что местные жители устали от войны, от «подвальной» жизни. От ситуации сама Валентина пребывает в постоянной депрессии. «Мы очень пострадали и продолжаем страдать из-за войны. Так, у моей мамы была клиническая смерть – сердце остановилось. Она у меня астматик, а тут эти прилеты… А я? Два года проспала в подвале. У меня бронхит постоянный, не проходит. Хочу просто тишины, чтобы в ночнушечке лечь спать…», – делится авдеевчанка.

Валентина

«Карантин, конечно, – дело нужное, мы его переживем. А вот постоянная канонада, постоянная опасность для жизни – как это пережить?», – резюмирует Валентина.

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