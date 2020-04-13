Вирус и вера: Идти ли в храмы освящать пасхальные куличи?

Вчера Вселенский патриарх Варфоломей призвал всех христиан не ходить в церкви на православную Пасху (т.е. 19 апреля), а остаться дома на праздники. Тем более, что церкви все равно будут закрыты.

«Пандемия нового коронавирус изменила нашу повседневную и церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верующих. Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса. Мы обязаны были принять это трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения. Мы должны принять, что эти меры не влияют на нашу веру и не являются решениями против Церкви», – заявил он.

Сидите дома!

Это был не первый высокопоставленный священнослужитель, сделавший заявление по этому поводу. Накануне предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний привал украинцев не ходить в церковь и остаться дома в Вербное воскресенье (т.е. 12 апреля). «К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной церкви Украины, будем в молитве рядом», – сообщил он.

Накануне этого Священный синод ПЦУ принял решение: «Обычные общие посвящение ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей».

А до этого, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) митрополит Святослав Шевчук призвал своих прихожан также не приходить на Пасху в церковь. «Из-за пандемии коронавируса церковь ввела особые диспенсации (освобождения от предписанных церковью обязанностей, – авт.). Первая – это освобождение от церковной заповеди, которая нам говорит – каждое воскресенье и каждый праздник участвовать в богослужении в храме. В связи с чрезвычайными обстоятельствами церковь снимает эту обязанность и призывает вас оставаться дома. Вторая диспенсация касается долга во время Великого поста, готовясь к Пасхе, идти к исповеди и причастию. Заботясь о вашем здоровье, церковь провозгласила освобождение и от этой обязанности, предоставляя возможность вам его исполнить в течение месяца после окончания карантина», – сообщил митрополит.

При этом он добавил, что если люди все же решат прийти в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же, как и священники. В частности, он призвал не приносить в церковь корзинки на Пасху.

Все это вполне согласовывалось с европейским реалиями, где глава католиков Папа Римский Франциск еще с 8 марта начал проповеди и коллективные аудиенции в форме видеомостов. Таким образом, минувшая Страстная неделя стала первой «виртуальной» в истории католической церкви. Даже крестный ход на католическую Пасху 12 марта впервые за 50 лет прошел прямо на площади перед собором Святого Петра, а единственными его участниками стали несшие крест две группы по 5 человек. Затем понтифик выступил с традиционным обращением к верующим «Граду и миру» на… пустой площади. Впрочем, все происходящее транслировали теле- и интернет-каналы.

Живой или виртуальный?

В то же время митрополит Неженский и Прилуцкий Климент заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) проведет пасхальную службу в церковном дворе Киево-Печерской лавры перед храмом. «У нас Бог живой, а не онлайн. Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле [Киево-Печерской] Лавры. При этом будут соблюдены все нормы, установленные властью», – сказал он. Многие поняли это заявление как выражение официальной позиции УПЦ МП по данному вопросу. И это при том, что в Лавре у нескольких десятков священников выявлен коронавирус…

Тем не менее, призыв не приходить в церковь на Пасху – вовсе не запрет туда приходить. Что и продемонстрировало вчерашнее Вербное воскресенье. Например, в Киеве часть соборов была открыта:

На территории Михайловского собора был открыт малый храм. / Фото: censor.net.ua

При этом еще 25 марта президент Владимир Зеленский встретился с главами украинских церквей и обсудил с ними безопасность празднования Пасхи и проведения богослужений во время эпидемии коронавируса. Он сообщил, что в праздничные дни около церквей будут дежурить патрули полиции, чтобы не допустить массового скопления людей. Что правоохранители будут проводить беседы с прихожанами и объяснять, что нельзя во время эпидемии посещать такие мероприятия.

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», – заявил по этому поводу Владимир Зеленский и призвал глав конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, но с теле- и интернет-трансляциями. Т.е. – в режиме онлайн.

На Пасху все – верующие

Православие в Украине является доминирующей формой религии. В той или иной форме (и конфессии) его исповедуют более 68% жителей страны. Число крещенных в Украине превышает 34 млн человек. Все они в разной степени религиозны, что не мешает многим из них приходит в церкви именно на Пасу и освящать там предназначенные для этого продукты – пасхальные куличи, крашенные яйца, вино, воду и разные мясные вкусности, как символ окончания Великого поста. Поста, которого многие из них не придерживаются…

О том, насколько массовым может быть такой всенародный поход, можно судить по данным Нацполиции за прошлый год. Полиция вывела тогда на улицы украинских городов более 20 тыс. полицейских и 1,5 тыс. автопатрулей. Пасхальные службы прошли в 14 600 храмах по всей стране, которые посетило около 7 млн человек. Наиболее многочисленными были службы во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

В нынешнем году все будет совсем не так. Как известно, правительство на период с 1 по 24 апреля ужесточило введенный ранее в Украине карантин. Среди прочего, введенные меры прямо запрещают проведение всех массовых религиозных мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Нарушителям этого грозит штраф от 17 тыс. грн. При этом, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается как раз между 15 и 25 апреля. То есть – на православную Пасху. В этой связи предполагается, что карантин в Украине могут продлить до 15 мая.

И другие интересные конфессии

Интересно, что кроме православной Пасхи, данный период захватывает и несколько других религиозных праздников, которые отмечают верующие различных конфессий, более или менее представленных в Украине. К примеру, иудеи в нынешнем году отмечают свой Песах с 8 по 16 апреля. В ночь с 7 на 8 апреля украинские мусульмане отмечали Ночь Бараат, а 24 апреля у них начнется священный месяц Рамадан. А неделю до православной (а именно 12 апреля) отметили свою Пасху украинские католики. В этот день православные в свою очередь отмечали Вербное воскресенье, когда верующие массово святят ветки вербы (ивы).

В день православной Пасхи – 19 апреля, украинские буддисты будут отмечать праздник Калачакры. Он длится три дня и сопровождается торжественными молебнами с чтением трактата Калачакра-лагху-тантра-раджа. Впрочем, буддийских храмов в Украине не так уж много.

Украинские неоязычники (различных направлений) в это время отмечают целую гроздь праздников. Так 14 апреля у них Воронец (день вещего ворона, который являлся посланником Черного Бога (иначе именуемого Кощным Богом или Кощеем). А с 16 по 22 апреля язычники празднуют так называемые Первые Русалии (посвящены богине весны — Лели, проснувшимся русалкам, рекам и озерам). Апогеем этого является Лельник (22 апреля), когда девушки ходят на реки и делают подношение русалкам, а после устраивают девичники.

Наконец, 23 апреля – Ярилин день – один из важнейших языческих и старославянских праздников. В этот день, среди прочего, проводился обряд умывания росой и начинались работы в поле.

Кроме вышеперечисленных в Украине небольшим (относительно православных) числом представлены и индуисты (в т.ч. кришнаиты). У них также апрель – не простой месяц. Для начала 14 апреля отмечают… Новый (солнечный) год – Ронгали Биху, когда они собираются на берегу водоема на ритуальное купание. 18 апреля у них – Варутхини Экадаши, этот праздник не требует публичных мероприятий. Скорее это день личной аскезы. А вот в день православной Пасхи – 19 апреля – у индуистов день рождения Бога Ханумана – Хануман-джаянти, опять же с торжественными храмовыми богослужениями. Впрочем, храмов Ханумана (насколько известно автору) в Украине нет.

Нетрудно заметить, что почти все праздники, за редким исключением, требуют какой-то публичности и собраний. Хотя, конечно, с пасхальными мероприятиями православных в Украине по массовости не сравнится никакой из них.

В полицейском формате

МВД Украины еще 8 апреля определило форматы проведения религиозных праздников во время карантина. Как сообщил тогда советник министра внутренних дел Юрий Тандит, после онлайн встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций «мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главного христианского праздника -– Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников – Ночи Бараат и начала месяца Рамадан».

Формат таков. Службы в храмах могут проводиться (если представители какой-то конфессии не решат иначе). Однако, в них могут участвовать не более 10 человек одновременно (включая участников церемоний). Кроме священнослужителя, служащего службу, все остальные обязаны быть в защитных масках или респираторах.

Если верующий захочет посетить храм не во время богослужения, то это посещение может быть только персональным. В буквальном смысле. Количество людей, одновременно находящихся вместе в этом случае не должно быть больше двух в больших храмах и одного в малых храмах, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

Для освящения куличей и пасхальных корзин в МВД предложили несколько вариантов. В городах для освящения куличей священников можно пригласить в пекарни, на заводы или в магазины, чтобы люди могли купить уже освященный продукт. На селе верующие могут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник пройдет и освятит их, не контактируя с людьми. Пару дней назад эти рекомендации подтвердило и Министерство культуры и информационной политики Украины.

Кроме того, «Укрпочта» сообщила, что с 13 апреля начала бесплатно доставлять в дома украинцев освященные пасхальные куличи. Почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта. Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что освящением этих куличей занимаются ПЦУ и УГКЦ.

Идти или нет, вот в чем вопрос

ГлаваНацполиции Игорь Клименко акцентировал, что полицейские в пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей. «И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому, договорились: церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу – только ему одному – можно быть без маски. Полиция диалога и участковые инспекторы будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении. Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять. Но если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям», – рассказал он.

В связи с происходящим в украинском социуме развернулась нешуточная дискуссия на сакраментальную тему «Быть или не быть». В смысле – идти в храмы или нет.

Сторонники похода говорят, что настоящий верующий не должен бояться вируса, а только Бога. «Если ваша вера в Бога сильна, почему вы думаете, что Бог не увидит вас молящимся дома и не услышит ваши молитвы без батюшки и церкви?», – парируют их противники. И пока они в явном большинстве.

Как сообщили в Офисе президента Украины, до 70% украинцев поддерживают карантин, и только 3% все равно собираются посетить храмы на Пасху. Это, как минимум, несколько сотен тысяч человек…