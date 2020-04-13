В «ЛНР» показали ДТП, в котором погибла девушка и травмировались 4 человека (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Червонопартизанске (после переименования – Вознесеновка, Луганская обл.) в результате ДТП погибла девушка, травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария произошла 11 апреля около 23:00. Двигаясь на автомобиле ВАЗ-2172 по ул. Ватутина в состоянии алкогольного опьянения, мужчина 1989 года рождения не справился с управлением и выехал на обочину, что привело к столкновению с хозпостройкой. Транспортное средство опрокинулось и загорелось.

В результате ДТП пассажир – девушка 2003 года рождения – сгорела в автомобиле. В больницу в Свердловске (после переименования – Должанск) в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и пассажиры 1990, 1994, 1995 и 2002 годов рождения. «Проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» автомобиль врезался в строение и загорелся, погибла девушка.