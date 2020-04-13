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Цветут вишни: В соцсети показали центр Донецка (Видео)

13.04.20 09:36
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как сегодня выглядит центр города.

«Как выглядит Донецк весной 2020 года. Снял небольшую прогулку по городу. Коронавирус по всему миру дал нам понять, что нужно беречь себя и окружающих... Донецк сегодня становится очень красивым, так как уже по-летнему тепло», – написал «Виконста».

Он показал Спасо-Преображенский собор, библиотеку им. Крупской, бульвар Шевченко, парк Щербакова.

В Донецке цветут вишни, и в солнечную теплую погоду на улицах – много людей. На бульваре Шевченко, несмотря на карантин, на лавочках собираются по несколько человек – практически все без масок.

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