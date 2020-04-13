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В Луганске показали, кто ходит в масках в супермаркете, и цены на имбирь (Фото)

13.04.20 08:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, побывал в супермаркете SPAR в квартале Солнечный, и показал, какое количество людей в супермаркете носят защитные маски.

Мужчина посетил магазин 11 апреля, примерно в 13:00. В это время покупателей было достаточно много, однако в масках – лишь треть.

Персонал супермаркета – в масках. Хлебобулочные изделия в целях безопасности завесили клеенкой.

    Пустых полок в магазине нет, все продукты, в том числе мука, сахар, есть в наличии. По словам луганчанина, чеснок поднялся в цене, а имбирь подешевел.

    Цены были следующими:

    • лимоны – 487 руб. (212 грн по местному курсу на 13.04.2020);
    • чеснок – 434 руб. (189 грн);
    • имбирь – 2275 руб. (989 грн).

    Напомним, в «ЛНР» обязали людей носить в общественных местах защитные маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

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