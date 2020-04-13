Безработица вырастет, а зарплаты упадут: Что ждет рынок труда после карантина

Карантин в Украине серьезно ударил по бизнесу и по рынку труда. По данным Гоструда, сейчас на работу не ходит около 3 млн официально трудоустроенных украинцев. К тому же за последнее время на 34% уменьшилось количество вакансий. Об этом пишет «Сегодня»

И такая ситуация не удивительна. Ведь множество предприятий, фирм и компаний были вынуждены приостановить свою деятельность, отправив сотрудников в неоплачиваемые отпуска или существенно сократив штат. Ранее сообщалось, что временно приостановили свою деятельность 29% компаний в Украине, при этом еще 6% полностью закрыли свой бизнес. Но рано или поздно карантин закончится, и рынок труда в стране будут ожидать новые изменения.

Сейчас трудно что-то прогнозировать. Ведь когда точно закончится карантин и запустится экономика – непонятно. А каждый день простоя несет немалый ущерб. Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY, в комментарии изданию предположила, что на возвращение рынка труда в докризисное состояние могут понадобиться годы.

«По всей видимости, после карантина мы столкнемся с мощнейшим экономическим кризисом внутри страны, вызванным двумя основными факторами. Во-первых, самим карантином, то есть простоем многих бизнесов, в результате которого, по мнению некоторых экспертов, до 20% малых и средних предприятий просто перестанут существовать. Во-вторых, влиянием на наш рынок глобального экономического кризиса. И нет никаких оснований полагать, что после окончания карантина рынок труда быстро вернется в докризисный период – не вернется, потому что восстановление определенных секторов экономики займет до 2 лет – и это при условии благоприятной конъюнктуры на мировом рынке и идеально правильного менеджмента со стороны Кабмина, ВРУ и Офиса президента», – говорит Стадник.

Она добавляет, что в этом году и в начале следующего года может сложиться интересная ситуация с заробитчанами. Ведь если ранее многие рассчитывали на подработку в странах ЕС, особенно когда Украину накрывал очередной экономический кризис, то теперь с заработком может не сложиться.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, прогнозирует существенный рост безработицы в Украине.

«Около 5% работников уже потеряли свои рабочие места. Более 30% находятся в отпуске за свой счет. Количество вакансий уже сократилось на треть. Кроме того, в Украину вернулись сотни тысяч работников. Поэтому ситуация на рынке труда очень напряженная. После отмены карантина восстановление экономики будет происходить очень медленно. В мире уже начался экономический кризис, который не прекратится после отмены карантина и будет влиять на Украину. Часть предприятий Украины обанкротятся. Поэтому следует ожидать роста безработицы до 12-15%», – поясняет Хмелевский.

Сейчас в стране массово ищут продавцов и курьеров. А вот специалисты других профессий пока вынуждены сидеть без работы. Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice сайта по поиску работы Jooble, отмечает, что после карантина мы столкнемся с необходимостью быстрого старта с нулевой позиции.

«Будут востребованы люди с такими качествами, как: креативное мышление, способность чувствовать потребителя, высокая адаптивность и гибкость. Менеджеры по маркетингу, развитию бизнеса, по продажам, финансовые аналитики и аналитики в целом, рекрутеры станут востребованными, так как именно они способны стартовать бизнес», – говорит Огневая.

Валентина Пучка, HR-директор ЭДС-инжиниринг, отметила, что сейчас сильно страдает сфера услуг и развлечений, т.к. многие компании сегмента малого бизнеса, оставшись без заказов, сокращают персонал.

«Если карантин продолжится и в мае, то многие заведения вполне могут не открыться. Студенты, которые там подрабатывали, будут претендовать на те вакансии, на которые ранее внимания не обращали: кладовщик-комплектовщик, охранник, парикмахер, косметолог, сиделка, работник благоустройства улиц и прочие, чем сильно повысят конкурс на место по этим вакансиям. За счет той части заробитчан, кому не удастся снова уехать на заработки за рубеж, есть шансы, что выровняется ситуация на рынке рабочих специальностей, поскольку прежде сохранялся дефицит квалифицированных кадров», – поясняет Пучка.

Аналитики рекрутингового портала hh.ua|grc говорят, что в целом уже сейчас конкуренция на рынке труда выросла. Если по состоянию на 2019 год на одно предложение о работе приходилось порядка 6-8 соискателей (в зависимости от времени года), то сейчас показатели выросли более чем в 2,5 раза. То есть рынок труда, который долгое время был кандидатским, вероятно, опять станет рынком работодателя.

«Относительно высокий спрос сохранился на сотрудников продуктового ритейла, транспортной и медицинской сфер, IT. Также видится, что после карантина востребованными будут: IT-специалисты, руководители среднего и высшего звена, которые смогут разработать и реализовать новую стратегию и максимально быстро восстановить компанию, маркетологи, специалисты по рекламе, PR с акцентом на антикризисные коммуникации», – прогнозируют аналитики.

Что касается зарплат, то здесь ситуация тоже не слишком радужная. Аналитики отмечают, что надежд на осуществление прогнозов о повышении зарплат на 20-25%, которые были сделаны в конце 2019 и начале 2020 года, немного.

«Повышения если и будут, то, скорее, единичные. Уже сейчас, к примеру, зарплатные ожидания соискателей снизились почти на 10%. Компании будут менять зарплатную политику, уменьшать фиксированную часть и, возможно, увеличивать переменную (зависящую от выполнения планов и достижения KPI)», – говорят аналитики.

Валентина Пучка добавила, что уже сейчас многие компании практикуют отпуск работников за свой счет, что формально не является уменьшением заработной платы, но фактически карман людей пустеет.

«В сфере услуг за счет увеличения желающих на одну вакансию и большой текучки после карантина зарплаты вполне вероятно уменьшатся. Для рабочих специальностей все не так драматично: заработные платы не упадут, но и рассчитывать на их скорое увеличение не стоит. На рынок будут оказывать давление вернувшиеся заробитчане, привыкшие на чужбине много и эффективно работать в формате 2-3 выходных в месяц», – говорит Пучка.

По оценке Оксаны Огневой, большинство компаний среднего бизнеса имеет «подушку» на 2-3 месяца. Крупный бизнес может протянуть в среднем 3-4 месяца без сокращения персонала и зарплат.

«Рынок после карантина в Украине на мгновение станет рынком работодателя. Думаю, на полгода максимум – именно тогда работодатель будет вправе диктовать условия найма. В среднем, по моему опыту, торг со стороны работодателя составляет – 20-30% от запроса кандидата. А дальше все станет как и прежде – за специалистов высокого уровня придется бороться», – поясняет эксперт.

Что касается безработицы, то эксперты уже подмечают – по разным оценкам, на учет в службе занятости с начала карантина стали около 500 тыс. безработных. Плюс добавились те, кто вернулся из-за границы, и те, кто работал неофициально. Поэтому без работы остался огромный пласт людей.

Так, например, на сайте по поиску работы Jooble зафиксирована активность соискателей на 38% больше, чем в такое же время прошлого года. Аналитики отмечают, что сейчас на 1 настоящее вакантное место претендуют как минимум 2 кандидата.

Андрей Маренчук, исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group, говорит, что уровень безработицы в Украине неминуемо вырастет.

«На увеличение уровня безработицы повлияет возвращение трудовых мигрантов. Ряды официальных безработных пополнят те, кто до карантина трудился нелегально, а теперь потерял эту неформальную работу из-за прекращения деятельности предпринимателя, работавшего в тени. Работодатели ожидают, что спрос на обслуживающий персонал будет падать, т.к. из-за рубежа вернется в основном дешевая рабочая сила. Это позволит нанять персонал за более низкие зарплаты, чем в предыдущем сезоне. Но ситуация будет выглядеть так, что потеря рабочих мест увеличит нагрузку на региональные службы занятости и население будет стоять в очереди за пособиями. Но не создаст конкуренцию на рынке труда», – поясняет Маренчук.

Изменений стоит ожидать и в поле оформления трудовых отношений. Владислав Волынец, доктор юридических наук, руководящий партнер INPRAXI LAW, рассказал в комментарии изданию, что от скорости оздоровления украинского бизнеса от карантина напрямую зависит восстановление баланса на рынке труда.

«Пока можно прогнозировать массовые случаи сокращения персонала и перепрофилирования компаний из-за отсутствия работы и банкротства. Очевидно, увеличится спрос на проектные работы и работу по совместительству, поскольку на быстрый рост новых бизнесов и новых рабочих мест надеяться не приходится. Именно в этих условиях возрастают риски активизации теневой занятости населения. Соглашаясь на выполнение работы без какого-либо оформления трудовых отношений, вы автоматически становитесь заложником добропорядочности своего работодателя, который не обременен необходимостью соблюдать трудовые права и гарантии работников», – говорит Волынец.

Он добавляет, что тренд на рынке труда в период карантина – удаленная работа. Работодатели, которые примут решение оптимизировать свои расходы на аренду офисов и уменьшить их площадь, скорее всего будут настаивать на гибких графиках работы сотрудников и на удаленной работе из дома. Также эксперт прогнозирует, что увеличится количество краткосрочных трудовых договоров или договоров о работе на условиях неполного рабочего времени.