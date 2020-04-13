Консультативный совет в ТКГ: Нардеп Вятрович подал иск в суд за «бездействие ГБР»

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что подал иск в суд против Государственного бюро расследований (ГБР) за бездействие, далее планирует иск против Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в ГБР не отреагировали на обращение с требованием открыть уголовное производство по факту государственной измены в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы после подписания ими в Минске документа о создании Консультативного совета с участием представителей «Л-ДНР».

«На днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту. Такой отказ – незаконный», – утверждает Вятрович.

Он добавил, что следующий его иск будет против СБУ.

«На очереди – СБУ. Куда я так же направил обращение о госизмене Кучмы и Ермака, и откуда получил такой же ответ, как из ГБР, как под копирку. Не представляю, как ГБР и СБУ будут обосновывать незаконный отказ, даже в наших судах», – отметил Вятрович.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.