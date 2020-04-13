Вспышки коронавируса продлятся до появления вакцины, – ВОЗ

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает «РБК–Украина».

По его словам, к тому времени коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

«Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который станет преследовать человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас», – сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

«Каждой стране необходимо иметь такой потенциал», – отметил представитель ВОЗ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил главному санврачу Украины Виктору Ляшко написать письма украинским академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, от коронавируса, то получит минимум $1 млн. долларов.