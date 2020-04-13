Из-за коронавируса: Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing

Стремительное распространение коронавируса SARS-CoV-2 в мире сказалось на расследовании крушения украинского пассажирского Boeing под Тегераном. Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев авиалайнера. Это решение вызвано ограничениями, введенными для борьбы с инфекцией и затрудняющими приезд специалистов, заявил совет Канады по безопасности на транспорте в воскресенье, 12 апреля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные «черных ящиков». В ответ на запрос Канада заверила Исламскую Республику что «с нетерпением ожидает скачивания и расшифровки данных». Однако при этом необходимо присутствие экспертов из нескольких стран, поэтому расшифровку следует отложить, пока не появятся достаточные условия для безопасного путешествия, подчеркнула канадская сторона.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.