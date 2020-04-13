В лечебных учреждениях Краматорска, которые определены для приема больных с коронавирусной инфекцией, есть запас необходимых медикаментов на 1-1,5 месяца и 4,5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19. Об этом шла речь на очередном заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 10 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.

В Краматорске пациентов с коронавирусом, в случае необходимости, будут принимать городская больница №1 и больница №3 Детского территориального медицинского объединения (ДТМО).

«В каждой из них в достаточном количестве созданы запасы кислорода, заключено соглашение с его поставщиком, отработаны резервные схемы пополнения запасов. В обоих учреждениях полностью готовы к работе все имеющиеся аппараты ИВЛ. В больнице №3 в наличии 15 аппаратов ИВЛ, они подключены к централизованной системе кислородных проводов. В больнице №1 централизованная система подачи кислорода отсутствует, вопрос подачи кислорода к ИВЛ решен с помощью кислородных концентраторов. Все кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ исправны, также есть резервные», – отметили в горсовете.

Также сообщается, что в больницах Краматорска есть 4,5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Средства индивидуальной защиты на данное время в краматорских больницах есть, однако при стремительном росте заболевания их будет недостаточно, поэтому город постоянно пополняет запасы.

«Сейчас в наличии: защитных масок – 73 650 шт., перчаток – 48 тыс. пар, одноразовых защитных костюмов – 3055 шт., многоразовых защитных костюмов – 224 шт. Также в наличии имеется достаточное на некоторое время количество защитных очков (562 шт.) и щитков (251 шт.). Система стерилизации защитных костюмов находится в рабочем состоянии. Имеющегося запаса медикаментов, необходимых для лечения больных коронавирусом, согласно прогнозу, хватит на 1-1,5 месяца», – сообщили в Краматорском горсовете.