Из «ЛНР» в РФ больше не ездят за российскими паспортами

Поездки жителей неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области в Россию за получением российских паспортов c 13 апреля временно прекращены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Поездки прекращаются с 13 апреля.

Как сообщает пресс-служба «МВД ЛНР», «с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР, с 13 апреля 2020 года, временно, до особого распоряжения, приостанавливается перевозка граждан к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ».

При этом сообщается, что в «ЛНР» продолжают принимать заявления на получение паспортов РФ и «доставлять пакеты документов в уполномоченные органы РФ».

Напомним, в «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами.

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.