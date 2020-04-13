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В Краматорске ни один рынок еще не получил разрешение на открытие

13.04.20 10:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске продуктовые рынки пока открываться не будут, поскольку не получены соответствующие разрешения на работу во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета по итогам очередного заседания городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«По состоянию на утро 10 апреля, из имеющихся в Краматорске 12 рынков 7 было зарегистрировано в соответствующих реестрах как операторы рынка пищевых продуктов», – отметили в горсовете.

В то же время, как сообщается, ни один из краматорских агропродовольственных рынков до сих пор не получил эксплуатационное разрешение на работу.

«Поэтому пока еще ни один из рынков не имеет законных оснований для начала работы», – заключили в городском совете.

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