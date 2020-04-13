Сводка из зоны ООС за 12 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны противника 1 военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, 1 военный получил боевую травму. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

НВФ вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Тарамчука, Водяного и Крымского.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Старомихайловка и село Спартак, на горловском – поселок Доломитное, на мариупольском – окрестности села Петровское. В результате обстрела в поселке Старомихайловка были повреждены 2 жилых дома по ул. Шевченко».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.