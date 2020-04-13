В мае Украина должна идти на работу: Глава правительства представил стратегию выхода из карантина

Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам экономического развития Украины, который вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода страны из карантина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках – это те вопросы, над которыми правительство работает вместе с аналитиками. Мы создали Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую представляем на следующей (13 – 19 апреля, – ред.) неделе», – написал Денис Шмыгаль.

Глава правительства также обнародовал инфографику, согласно которой режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая, после чего украинцы должны выйти на работу.

Инфографика: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

С мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность – создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу, частично снимут ограничения на работу общественного транспорта и т.д. С июня по июль возобновится работа общественного транспорта, будет завершен 2019 – 2020-й учебный год и разрешат посещать зоны отдыха.