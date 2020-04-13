COVID-19: В Украине 3102 случая, есть вспышка заболевания среди врачей

В течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР* 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Всего за период эпидемии методом ПЦР заболевание COVID-19 подтверждено у 3102 человек, из них 201 ребенок и 530 медицинских работников. Зафиксировано 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели.

Министр здравоохранения сообщил, что за сутки госпитализировано 77 человек, в том числе 7 медработников и 1 ребенок. На аппараты ИВЛ переведено 3 человека. Выздоровели за сутки 8 человек, из них 1 ребенок и 4 медработника. В то же время за сутки умерли 10 человек, большинство из них – люди пожилого возраста и с сопутствующими хроническими заболеваниями.

«Мы существенно увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. В среднем мы делаем от 2,5 до 3 тыс. тестирований за сутки. В том числе сейчас тестируются абсолютно все больные с воспалением легких, также тестируются медицинские работники, семейные врачи», – отметил Степанов.

Согласно данным Минздрава на 13 апреля, лидируют по распространению заболевания город Киев – всего зарегистрировано 495 случаев, Черновицкая область – 462 случая, Ивано-Франковская область – 300 случаев.

В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки нет, остается прежнее число заболевших: Донецкая область – 11 случаев, Луганская – 3 случая.

*Сокращения: ПЦР – полимеразная цепная реакция.