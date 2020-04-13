Кислица пояснил, почему миротворческая миссия на Донбассе сейчас малореальна

Украина продолжает рассчитывать на миротворческую миссию на Донбассе, однако на данный момент это практически невозможно, поскольку нужна мирная договоренность о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение выразил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью «РБК-Украина».

«Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично», – сказал дипломат.

Кислица объяснил, что понятие «миротворческая операция» – это лишь издержка русского языка, а на самом деле она называется «операция по поддержанию мира». То есть ООН отправляет свой контингент в зону конфликта, когда противоборствующие стороны сами или при посредничестве ООН либо отдельных стран достигли какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня.

«И тогда, когда это все есть, тогда и появляются ООНовцы, которые поддерживают мирный процесс. ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то "принуждать к миру", как это понимают россияне. А мы видели, что такое "принуждение к миру" на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров сейчас невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе», – сказал постпред Украины при ООН.