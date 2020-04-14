В «ЛНР»: Нарушителей карантина ищут «полицейские» с «казаками-добровольцами» (Фото)

В «ЛНР» в Свердловске (после переименования – Должанск) улицы патрулируют сотрудники «полиции» совместно с «казаками-добровольцами». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Свердловские казаки приняли эстафету от Краснодона (после переименования – Сорокино, – ред.) и также присоединились к проекту по совместному патрулированию с сотрудниками полиции города и района», – утверждают в пресс-службе.

Как уверяют в «ЛНР», в связи с применением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, одной из приоритетных задач совместных патрулей является «осуществление контроля за исполнением гражданами требований чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии».

При этом основной целью патрулирования называют «охрану общественного порядка». «В дальнейшем планируется совместное патрулирование с представителями казачества по всем городам ЛНР», – заявили в «республике».

Напомним, в «ЛНР» в г. Ровеньки совместный рейд «по охране общественного порядка» провели сотрудники «полиции» и «казаки-добровольцы».

Также сообщалось, что «казачьи дружины» патрулируют блокпосты на въезд и выезд и улицы Антрацита.