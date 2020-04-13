Препарат «Плаквенил» включат в программу «Доступные лекарства», – Степанов

Лекарственный препарат «Плаквенил», который используют для лечения коронавирусного заболевания COVID-19, включат в программу «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава Минздрава отметил, что на ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, 15 апреля, будет урегулирован вопрос относительно группы пациентов в стране, которые болеют ревматоидными заболеваниями, прежде всего, красной системной волчанкой, и лечились таким препаратом, как «Плаквенил».

Степанов сказал, что после того, как в мире было объявлено, что он может помогать при заболевании коронавирусом COVID-19, он просто исчез из аптек.

«Мы нашли решение: "Плаквенил" будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе "Доступные лекарства", для того, чтобы с помощью электронного рецепта он был в аптеках, и был контролируемый оборот этого лекарственного препарата. Параллельно достигнута договоренность с компанией "Sanofi", которая является производителем этого препарата, для того, чтобы им были обеспечены наши больные», – пояснил министр здравоохранения.

Кроме того, по его словам, на следующем заседании правительства также урегулируют вопрос заработной платы в размере 300% для медработников за март. Источником выплат будет определена медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы.