Горели неработающая артель и жилые дома: В «ДНР» на пожарах погибли 4 человека

В «ДНР» за сутки на пожарах погибли 4 человека. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

12 апреля произошел пожар на 2-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Комарова в Никитовском районе Горловки. В результате погибли 2 человека: мужчина 1977 года рождения и женщина 1938 года рождения.

В тот же день произошел пожар в здании нежилого назначения в Торезе (после переименования – Чистяково). «В районе полигона ТБО, нефункционирующая артель, шлакоблочное строение 4х4 м с деревянной надстройкой над лебедкой – пожар, в результате которого погибли 2 человека: мужчина, 1960 г.р. и женщина, 1964 г.р. – уверяют в «МЧС».

Также в «ДНР» заявляют, что причины пожаров устанавливаются.

Кроме того, 12 апреля произошел пожар в 9-этажном жилом доме по ул. Московской в Макеевке. Горели 5 квартир, 3-х мужчин и 2-х женщин сотрудники «МЧС» вывели на свежий воздух, жертв нет.