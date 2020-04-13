Два удара ножом: Житель Луганщины отправил жену в реанимацию

В с. Байдовка (Старобельский р-н, Луганская обл.) 42-летний мужчина отправил жену на больничную койку, дважды ударив ее ножом во время ссоры. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УК Украины, его 34-летняя супруга находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«12 апреля, в Старобельский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила полицейским, что неизвестный мужчина, в результате конфликта, ударил ножом продавщицу магазина "Лилия"», – сообщили в полиции.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность мужчины.

«Между продавщицей и ее мужем, который пришел к ней на работу, возник конфликт. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине два удара ножом», – рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.