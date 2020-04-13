На Донетчине спасатели доставили в прифронтовые поселки стройматериалы для восстановления домов (Видео)

На Донетчине спасатели доставили в населенные пункты прифронтовой зоны Волновахского района строительные материалы для восстановления поврежденных обстрелами домов. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в Facebook.

В областном управлении ГСЧС отмечают, что уже в течение 3-х лет спасатели Донетчины проводят восстановительные работы в домах, пострадавших в результате боевых действий. В этом году также планируется продолжение ремонтных работ.

«Спасатели Донетчины в рамках подготовки к проведению восстановительных работ доставили необходимые строительные материалы в Чермалык, поселки Гранитное и Лебединское, что в Волновахском районе», – говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области до конца этого года собираются восстановить не меньше 1 тыс. жилых домов, которые были повреждены или разрушены боевыми действиями. 3 марта состоялось выездное рабочее совещание с участием заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, на котором были рассмотрены вопросы готовности городов Марьинка, Красногоровка и населенных пунктов Волновахского района к принятию и размещению личного состава подразделений ГСЧС Украины и областного управления, который будет привлекаться к восстановлению разрушенных жилых домов.

В начале апреля восстанавливать поврежденные обстрелами дома начали в Бахмутском районе. В частности, начато восстановление поврежденных кровель за счет регионального резерва. Первым населенным пунктом стало Луганское, жители именно этого поселка выступили с инициативой провести ремонтные работы собственными силами.