В «ДНР» задержали руководство Старобешевской ТЭС (Фото)

В «ДНР» задержаны руководители «республиканского предприятия "Энергия Донбасса"» и Старобешевской ТЭС, их обвиняют в мошенничестве. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Правоохранители ведут расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, мошенническим путем завладевших крупной суммой денежных средств республиканского предприятия "Энергия Донбасса". В апреле 2018 года между республиканским предприятием "Энергия Донбасса" и ООО "Трансмашсоюз" был заключен договор, согласно которому ООО обязалось выполнить капремонт тепловоза, принадлежащего обособленному подразделению "Старобешевская ТЭС" РП "Энергия Донбасса"», – утверждают в «МВД».

Изначально сумма договора составляла 9 млн руб. (3,9 млн грн по местному курсу на 13.04.2020), но впоследствии она возросла еще почти на 1 млн руб. (435 тыс. грн).

В «республике» уверяют, что руководство предприятия «Трансмашсоюз» по предварительному сговору с техдиректором «Энергии Донбасса» Андреем Коржовым, директором Старобешевской ТЭС Марком Мягковым и замначальника топливно-транспортного цеха электростанции Леонидом Кораблевым «не выполнили условия соглашения и завладели крупной суммой денежных средств».

После проведения текущего ремонта тепловоз прибыл на станцию Новый Свет, а предприятия подписали акты приема-сдачи работ, и на расчетный счет были перечислены деньги согласно договору. При этом в «МВД» заявляют, что часть запчастей была замена на бывшие в употреблении, другие изношенные запчасти не были заменены вовсе. Кроме того, не был выполнен еще ряд предусмотренных договором работ, которые, как уверяют в «республике», нанесли ущерб «Энергии Донбасса» в особо крупном размере.

«По выявленным фактам нарушений была проведена судебно-экономическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, стоимость капитального ремонта тепловоза была необоснованно завышена на сумму более 3 млн руб. (1,3 млн грн – ред.)», – сообщают в пресс-службе «МВД».

Там добавляют, что по данному факту открыто «уголовное дело», фигурантам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube