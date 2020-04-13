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В ВСУ подтверждены уже 19 случаев заболевания COVID-19

13.04.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины зарегистрированы 19 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 умер. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Как рассказали в пресс-службе, по состоянию на вечер 12 апреля в ВС Украины с помощью ПЦР-тестирования был подтвержден еще 1 случай заболевания COVID-19 – у сотрудника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «негоспитальная двусторонняя пневмония». Его состояние – стабильно тяжелое.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3-е суток – 25 человек.

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