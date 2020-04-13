COVID-19: В «ДНР» не выявили новых случаев заболевания

В «ДНР» медики не выявили новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за прошедшие выходные. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 11:00 13 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 18, летальных случаев – 0. Заражений за сутки – 0», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что за последние сутки 4 человека были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего в больницах с подозрением на COVID-19 находятся 220 человек, 8848 – в режиме самоизоляции на дому.

«Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 53 человека из числа тех, кто был госпитализирован с подозрением на COVID-19», – утверждают в «республике».