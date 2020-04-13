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На Донетчине зафиксировали 121 подозрение на коронавирус

13.04.20 12:12
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА
Фото: Департамент здравоохранения Донецкой ОГА

В Донецкой области учреждениями здравоохранения за период эпидемии зарегистрировано 121 подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

«По состоянию на 12 апреля 2020 года, количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 121, из них детей – 24», – отмечается в сообщении.

Всего в данное время в области госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом 7 человек.

За период эпидемии на Донетчине зафиксировано 11 случаев COVID-19, в том числе по городам: Мариуполь – 6, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2 (1 летальный), Мирноград – 1.

Выздоровели 5 человек.

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