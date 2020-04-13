Имейте же совесть: Аваков о штрафах за массовые посещения церквей в Вербное воскресенье

Правоохранители оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер из-за массового посещения церквей в воскресенье, 12 апреля, когда христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного – Пасху. Об этом сегодня, 13 апреля, в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД отметил что в 3 случаях полиция выписала административные штрафы настоятелям церквей, еще 12-ти – материалы изучаются.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти – материалы изучаются. У нас свобода совести, но.. имейте же совесть!», – написал глава МВД.