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На Луганщине спасатели обезвредили более 90 взрывоопасных предметов

13.04.20 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшую неделю в Луганской области пиротехники обнаружили и обезвредили 93 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

«В течение прошлой недели пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 35,08 га местности в Попаснянском, Станично-Луганском, Беловодском районах и вблизи Северодонецка. В целом обнаружено, изъято и уничтожено 93 взрывоопасных предмета», – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУ ГСЧС области, разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

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