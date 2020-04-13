На Луганщине спасатели обезвредили более 90 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю в Луганской области пиротехники обнаружили и обезвредили 93 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

«В течение прошлой недели пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 35,08 га местности в Попаснянском, Станично-Луганском, Беловодском районах и вблизи Северодонецка. В целом обнаружено, изъято и уничтожено 93 взрывоопасных предмета», – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУ ГСЧС области, разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.