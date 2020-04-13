Травмы у водителей и пассажиров легковых авто: В «ДНР» сообщили о ДТП за выходные

В «ДНР» в период с 11 по 12 апреля произошло 4 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, и зарегистрированы 11 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

12 апреля в 11:30 в Калининском районе Донецка 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat при проезде регулируемого перекрестка выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Oktavia. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen Passat получили травмы.

11 апреля в 22:30 в Калининском районе Донецка 30-летний водитель автомобиля Huyndai Grandeur, по предварительным данным, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 319 нарушений ПДД, среди которых 38 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.