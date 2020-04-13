Распространяли фейки о коронавирусе: СБУ выявила 154 интернет-агитатора

В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2 тыс. соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что специалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства.

«Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина», – отмечается в сообщении СБУ.

В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны.

«Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. Что касается них, то следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – отметили в спецслужбе.

Информация о других 146 людях направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка.

В СБУ также напомнили, что ранее председатель Службы безопасности Иван Баканов внес в СНБО Украины предложение продлить санкции в отношении российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом», – заявил председатель СБУ.