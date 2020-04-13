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Незаконный промысел: Пограничники изъяли 3 км рыболовных сетей в районе Мариуполя

13.04.20 13:38
Фото: Facebook Донецкого погранотряда
Фото: Facebook Донецкого погранотряда

На прошлой неделе пограничники обнаружили 3 км сетей для незаконного вылова рыбы на побережье Азовского моря в районе Мариуполя. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда в Facebook.

Военнослужащие отряда в течение недели продолжали совершать ежедневные патрулирования побережья и акватории Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил.

«В районе ответственности в пределах и вблизи Мариуполя пограничниками были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова длиной 3 км, а также 2 запрещенных орудия лова типа "паук"», – говорится в сообщении.

По данным фактам пограничниками было составлено 4 протокола относительно случаев вылова биоресурсов запрещенными орудиями лова рыбы по ст. 85 («Нарушение правил использования объектов животного мира») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Также, в случаях нарушений правил пограничного режима, причаливания вне пункта базирования, отсутствия документов на граждан было составлено 8 протоколов по ст. 202 («Нарушение пограничного режима» – ред.) КУоАП », – отмечается в сообщении.

В то же время Донецкий погранотряд напоминает, что «за нанесение вреда водному миру Украины следует ответственность, в том числе – уголовная».

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