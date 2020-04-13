Пытался задержать нарушителей: В Краматорске в ДТП травмирован лесник

В Краматорске водитель грузового автомобиля пытаясь избежать ответственности за то, что за чертой города выгружал бытовой мусор, совершил наезд на работника Славянского лесхоза. По данному факту начато уголовное производство, кроме того водитель и его помощник привлечены к административной ответственности. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Следствие установило, что в субботу (11 апреля, – ред.) примерно в 12:00 водитель грузового автомобиля "ФОТОН" в пылезащитной полосе на обочине грунтовой дороги города Краматорск со своим напарником выгружали бытовой мусор. Однако мужчин заметил работник Славянского лесхоза, который ехал на своем автомобиле. Последний не растерявшись сразу вызвал полицию, но правонарушители убегая совершили наезд на лесника, который и пытался их задержать. В результате аварии 54-летний мужчина получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме того, на водителя грузового автомобиля и его напарника полицейские составили административный протокол по ст. 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение требований по обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения».