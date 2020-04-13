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Не хотят соблюдать дистанцию: В «ДНР» показали очередь за талонами на «паспорт» (Фото)

13.04.20 15:39
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.), несмотря на карантин, люди собираются в очереди, чтобы получить талон в «миграционную службу». В таких талонах указывается дата и время, когда человек может сдать документы на оформление «паспорта ДНР» или паспорта РФ. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщают очевидцы в Twitter.

В частности, в Горловке собралась очередь у отделения «Почты Донбасса» в районе магазина «Мелодия».

«Хорошо, что в ДНР все стабильно, и даже на карантин наплевать. Очередь за очередью будет вечно! Горловка», – подписал опубликованное фото автор «Фенечкин».

В комментариях люди обсуждают несоблюдение дистанции в очереди:

  • «Злой сепаратист»: «Мелодия. 1,5-2 метра...»;
  • «Фенечкин»: «Очередь за очередью же. Они талоны в миграционку там получают»;
  • «Hochu_domoy»: «Талоны на очередь за скрепными паспортами»;
  • «KorRoman»: «Даже в очереди не хотят соблюдать дистанцию 1,5-2-3 м».

Также люди отмечают, что очереди есть и в иных городах. «В Шахтерске на центральной почте ровно такое же творится», – пишет «SиЭ».

Напомним, в «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами.

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.

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