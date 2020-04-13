В прифронтовые поселки Луганщины доставили продуктовые наборы (Фото)

В Попаснянском и Новоайдарском районе Луганской области команда гуманитарной миссии «Пролиска» доставила помощь одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью, проживающим в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Об этом сообщил руководитель миссии Евгений Каплин в Facebook.

Он отметил, что миссия «Пролиска», работающая при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, продолжает оказывать помощь районным центрам предоставления социальных услуг Луганщины в транспортировке и адресной доставке продуктовых наборов одиноким пожилым людям и людям с инвалидностью, обслуживание которых осуществляется социальными работниками территориальных центров.

«За прошедшую неделю адресно были доставлены 411 продуктовых наборов от территориальных центров, помощь в развозке наборов осуществлялась в населенные пункты: Золотое (Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3), Горское, Нижнее, Нижнее-1, Тошковка, Тошковка- 1, Орехово, Счастье и Попасная. На следующей неделе помощь в адресной доставке продуктов пожилым людям будет продолжена», – сообщил Каплин.

Всего планируется доставить 1411 продуктовых наборов.

Евгений Каплин также добавил, что в 26-ти изолированных громадах вдоль линии разграничения социальные работники гуманитарной миссии «Пролиска», при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF), также оказывают уход на дому за маломобильными и немобильными людьми.