2-я неделя «Всеукраинской школы онлайн»: Опубликовано расписание и темы уроков (Инфографика)

Сегодня, 13 апреля, началась вторая неделя работы образовательной инициативы «Всеукраинская школа онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).
А для того, чтобы школьники могли эффективно спланировать свое обучение, в ведомстве опубликовали расписание уроков на YouTube-канале МОН и темы, которые будут освещаться на этой неделе. «Одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи», – отмечается в сообщении.
Так, с этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:
- 1 урок – 10:00;
- 2 урок – 10:30;
- 3 урок (зарядка) – 11:00;
- 4 урок – 11:15;
- 5 урок – 11:45;
- 6 урок (зарядка) – 12:15;
- 7 урок – 12:30.
Для тех, кто опоздал, все уроки хранятся в записи на YouTube-канале МОН. Кроме того, во время трансляции есть возможность начать ее просматривать с удобного для вас места.
С тем, что именно будут рассказывать учителя в течение недели, можно ознакомиться в расписании с темами для каждого урока. Расписание представлено для 5-11 классов:
Также на YouTube-канале МОН работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:
- 5 класс – bit.ly/USO5class
- 6 класс – bit.ly/USO6class
- 7 класс – bit.ly/USO7class
- 8 класс – bit.ly/USO8class
- 9 класс – bit.ly/USO9class
- 10 класс – bit.ly/USO10class
- 11 класс – bit.ly/USO11class
Напомним, что проект «Всеукраинская школа онлайн» обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина. Трансляция уроков происходит ежедневно, с понедельника по пятницу. За каждым классом закреплен телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для детей, по разным причинам не имеющим возможности посмотреть их в интернете. Школьники с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей смогут посмотреть видеоуроки в эфире телеканала «Дом» («Дім»).