Уровень алкоголя в 8 раз превышал норму: В Краматорске пьяный водитель въехал в «Оpel» (Фото)

В Краматорске полицейские зафиксировали превышение допустимой нормы алкоголя в 8 раз у водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Так, ДТП произошло в полночь 11 апреля. «Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 26-летний водитель, управляя авто "ЗАЗ 110206" и двигаясь по улице О. Тихого на перекрестке с улицей Дружбы, не выбрал безопасную скорость движения вместе с безопасной дистанцией, и совершил столкновение с автомобилем "Оpel Сombo", который двигался впереди», – говорится в сообщении.

Как уточняется, транспортные средства получили механические повреждения. Никто из участников ДТП травм не получил.

Кроме того, во время общения с водителем «ЗАЗ» полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. «Водитель согласился, и результат оказался положительным – 1,62 промилле (это в 8 раз больше допустимой нормы в 0,2 промилле)», – добавили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

Как результат, мужчина получил протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – «Нарушение ПДД, повлекшее ДТП» и ст. 130 КУоАП – «Управление в нетрезвом состоянии». В дальнейшем его ждет суд.