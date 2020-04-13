В Бахмуте началось строительство мусороперегрузочной станции с сортировочным оборудованием (Фото)

Сегодня, 13 апреля, в Бахмуте (Донецкая обл.) стартовало строительство мусороперегрузочной станции с сортировочным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

Так, проектом предусмотрено:

строительство производственного здания с крытой площадкой для разгрузки ТБО;

обустройство навесов для временного хранения вторичного сырья;

обустройство площадок для размещения контейнеров мультилифт для погрузки сыпучих отходов, стеклобоя и отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО;

создание дезбарьера (для дезинфекции автотранспорта);

создание открытых площадок для временного хранения травы, листьев, строительного мусора;

проведение благоустройства территории.

На объекте Бахмутской городской голова Алексей Рева провел совещание с участием директора департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергем Натрусом. Присутствующие ознакомились с проектом строительства, существующими сетями коммуникаций и обсудили сроки дальнейших работ.

Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета

Как уточняется, проект реализуется за счет областного бюджета.