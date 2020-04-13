В Бахмуте началось строительство мусороперегрузочной станции с сортировочным оборудованием (Фото)

Сегодня, 13 апреля, в Бахмуте (Донецкая обл.) стартовало строительство мусороперегрузочной станции с сортировочным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.
Так, проектом предусмотрено:
- строительство производственного здания с крытой площадкой для разгрузки ТБО;
- обустройство навесов для временного хранения вторичного сырья;
- обустройство площадок для размещения контейнеров мультилифт для погрузки сыпучих отходов, стеклобоя и отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО;
- создание дезбарьера (для дезинфекции автотранспорта);
- создание открытых площадок для временного хранения травы, листьев, строительного мусора;
- проведение благоустройства территории.
На объекте Бахмутской городской голова Алексей Рева провел совещание с участием директора департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Сергем Натрусом. Присутствующие ознакомились с проектом строительства, существующими сетями коммуникаций и обсудили сроки дальнейших работ.
Как уточняется, проект реализуется за счет областного бюджета.