В Волновахском районе выделили 6,6 миллионов на борьбу с COVID-19

В Волновахском районе (Донецкая обл.) выделены средства для медицинских учреждений района в сумме 6 млн 600 тыс. грн для предупреждения и предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Волновахской районной государственной администрации.

Средства выделены из районного бюджета и бюджета военно-гражданской администрации города Волноваха для приобретения:

аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 5 млн грн;

защитных индивидуальных средств и дезинфицирующих средств – 1 млн 170 тыс. грн;

фармацевтической продукции – 400 тыс. грн;

горюче-смазочных материалов – 30 тыс. грн.

По сообщению районного оперативного штаба по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и предотвращения заноса и распространения на территории Волновахского района острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на 13 апреля медицинскими работниками проверено 110 человек, которые прибыли в район из эпидемически опасных стран и других регионов. Из них уже 88 граждан прошли карантин и период самоизоляции. В настоящее время на карантине и самоизоляции находятся 22 человека.

На территории Волновахского района не зафиксировано и не подтверждено ни одного случая коронавирусной инфекции.

Напомним, что в течение минувших суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, подтверждены методом ПЦР 325 новых случаев COVID-19, из них 12 детей и 85 медицинских работников. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки нет, остается прежнее число заболевших: Донецкая область – 11 случаев, Луганская – 3 случая. Также сообщалось, что в Донецкой области учреждениями здравоохранения за период эпидемии зарегистрировано 121 подозрение на коронавирусную инфекцию.

Как сообщалось ранее, в Украине государственные структуры потратили почти 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом в период 20 марта по 4 апреля.