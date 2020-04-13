RU
Все новости

Мобильные блокпосты Нацгвардии возле Мариуполя: Стало известно, для чего они выставлены

13.04.20 20:17
Фото: скриншот видео НГУ
Фото: скриншот видео НГУ

Вблизи Мариуполя, на границе Запорожской и Донецкой областей, гвардейцы вместе с полицейскими несут службу в составе мобильного блокпоста. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Правоохранители контролируют пересечение линии проведения операции Объединенных сил (ООС), соблюдение карантинных мероприятий, объясняют водителям и пассажирам как не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается, главными задачами остаются:

  • недопущение несанкционированной перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ;
  • выявление лиц, подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), а также преступников, находящихся в розыске.

Гвардейцы отмечают преимущества мобильного блокпоста: место его расположения выбирается таким образом, чтобы это было неожиданностью для граждан и водителей транспортных средств, которые пытаются обойти стационарные блокпосты.

Напомним, что с 28 марта действуют ограничения относительно пересечения линии проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов – Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

О том, кто может пересечь линию проведения ООС, где действуют ограничения по въезду/выезду, и как получить разрешение, читайте здесь.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк