Мобильные блокпосты Нацгвардии возле Мариуполя: Стало известно, для чего они выставлены

Вблизи Мариуполя, на границе Запорожской и Донецкой областей, гвардейцы вместе с полицейскими несут службу в составе мобильного блокпоста. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Правоохранители контролируют пересечение линии проведения операции Объединенных сил (ООС), соблюдение карантинных мероприятий, объясняют водителям и пассажирам как не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается, главными задачами остаются:

недопущение несанкционированной перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ;

выявление лиц, подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ), а также преступников, находящихся в розыске.

Гвардейцы отмечают преимущества мобильного блокпоста: место его расположения выбирается таким образом, чтобы это было неожиданностью для граждан и водителей транспортных средств, которые пытаются обойти стационарные блокпосты.

Напомним, что с 28 марта действуют ограничения относительно пересечения линии проведения ООС в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов – Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

О том, кто может пересечь линию проведения ООС, где действуют ограничения по въезду/выезду, и как получить разрешение, читайте здесь.