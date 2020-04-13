Военный сбор: Луганщина перечислила более 57 миллионов на армию

За январь-март 2020 года поступления военного сбора на Луганщине составили 57,1 млн грн. Об этом сегодня, 13 апреля, со ссылкой на данные Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Это на 10,7 млн грн, или на 23%, больше поступлений января-марта 2019 года», – говорится в сообщении.

Отметим, военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы.