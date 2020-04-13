Мариуполь на карантине: Как выглядит город (Фото)

В Мариуполе в период карантина расцветает природа. Фото города сегодня, 13 апреля, опубликовал на своей странице в Facebook старший инспектор отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Олег Пашко.

«Мариуполь. Карантин. Фото для тех, кто соблюдает меры личной безопасности и находится дома. Весна в разгаре. Природа расцветает. Мы работаем для вас. Вы остаетесь дома для личной безопасности», – написал он.

Фото: Facebook / Олег Пашко

Напомним, что Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам экономического развития Украины, который вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода страны из карантина. Режим чрезвычайной ситуации продлится до начала мая, после чего украинцы должны выйти на работу.