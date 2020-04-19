В мэрию ходили каждый день: Как переселенцы добились получения временного жилья в Житомире

Житомир стал одним из городов, где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) уже получили ключи от временного жилья. Решающую роль в этом сыграла активная позиция самих переселенцев и команды общественной организации «Мир на долоні» («Мир на ладони»). Об этом рассказала глава организации, переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Ирина Гладкая, передает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, когда с началом вооруженного конфликта на Донбассе, в Житомир, как и сотни других городов Украины, приехали переселенцы, местные власти тогда решили проблему тем, что расселили людей в коммунальной гостинице «Житомир».

По информации «Группы влияния», сначала люди думали, что ситуация скоро разрешится, а пребывание в отеле – это временно. Однако время шло, конфликт продолжался, а люди не могли вернуться назад. «На отель, в котором жили несколько сотен переселенцев, у властей города были свои планы. Сначала планировали переоборудовать здание под центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Людям предложили переехать в общежитие, где жили студенты местного колледжа. Для пенсионеров и семей с детьми такая перспектива была неприемлемой, поэтому люди отказались. После этого власти решили просто продать здание и таким образом снять с себя ответственность. На время, когда здание отеля выставили на продажу, в нем жили 92 переселенца. Приемлемой для всех альтернативы власти не предложили, некоторые даже намекали людям на то, что они могут возвращаться домой, на оккупированные территории. Разгорелся конфликт, о котором в 2019 году писали все центральные СМИ», – говорится в сообщении.

Для Ирины перспектива возвращения в неподконтрольный Донецк была неприемлемой. Еще в 2016 году, до конфликта вокруг гостиницы «Житомир», она вместе с группой активистов и переселенцев основала ОО «Мир на ладони». Организация помогала другим переселенцам, активно участвовала в жизни громады, а когда встал вопрос решения жилищной проблемы для переселенцев в Житомире, предложила свою помощь.

Пока искали варианты для расселения жителей отеля, Ирина инициировала при поддержке департамента социальной защиты населения городского совета круглый стол с участием мэра Житомира, представителей УВКБ ООН, ПРООН, профильного министерства, РУ Держмолодьжитла, координатора уполномоченного Верховной Рады по правам человека, громады и переселенцев по обеспечению жильем ВПЛ в городе и снятия социальной напряженности. На мероприятии рассмотрели и предложили варианты решения проблемы с жильем. Активисты подготовили собственный проект плана обеспечения жильем по разным направлениям, в частности это льготное кредитование и предоставление во временное пользование жилье из фонда коммунальной собственности и другие. Одной из таких программ стала государственная программа финансирования временного жилья.

«В 2019 году наша организация провела опрос среди переселенцев, проживающих в Житомире. Мы выяснили, что, несмотря на то, что подавляющее большинство людей главной своей проблемой считают отсутствие жилья, на временное жилье в качестве решения согласились лишь 9% опрошенных. Однако те, кто согласились – это преимущественно люди из наименее защищенных групп переселенцев, пенсионеры, многодетные семьи. Поэтому мы решили начать именно с программы временного жилья», – рассказала Ирина.

Первая попытка добиться участия местных властей была неудачной. Переселенцам отказали, ссылаясь на то, что условия программы по временному жилью не распространяются на их город. Однако люди не сдавались. «Мы в мэрию ходили каждый день. Каждое утро у мэра собиралось по 20 переселенцев с требованием принять участие в программе и сделать что-то для того, чтобы решить эту проблему. В конце концов, власть поняла, что мы являемся партнерами для города в решении социальных проблем и для снижения той напряженности, которая образовались после ситуации с отелем», – добавила Ирина.

Как результат, Житомир в 2019 году приобрел 6 квартир за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. «Следует подчеркнуть, что и здесь решимость переселенцев взяла верх, потому что сначала речь шла только о 2 квартирах для города. Сейчас громада планирует подать новую заявку на участие в программе на этот год. Еще как минимум 19 семей переселенцев, чьи заявки уже рассмотрела соответствующая комиссия Житомирского городского совета, нуждаются во временном жилье», – отмечают общественники.

«Сегодня власти города – это наши партнеры. На вручении ключей от тех шести квартир, чиновники не на камеру поблагодарили нас за нашу позицию и неотступность», – подытожила Ирина Гладкая.

В «Группе влияния» отмечают, что пример Житомира еще раз доказал, что активная позиция и решимость переселенцев защищать свое право на достойную жизнь приносят результат. Главное – системная работа и постоянная коммуникация с властью и громадой.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.