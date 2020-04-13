На Донетчине за неделю произошло 119 пожаров

В Донецкой области на прошлой неделе произошло 119 пожаров, в которых погибли 4 человека. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Кроме того, во время пожаров 2 человека были спасены и 4 человека пострадали. Также, с начала года 7 человек погибли на водных объектах», – отметили в ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС за прошлую неделю изъяли и уничтожили 175 единиц боеприпасов, а также обследовали 38,78 га территорий.

«В связи с введением карантинных мероприятий и объявлением режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины пересечение линии разграничения ограничено. Однако на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – "Майорское", "Гнутово", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме продолжают функционировать пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – добавили в ГСЧС.