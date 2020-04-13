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Нападал на женщин: Жителя Мариуполя на 5 лет отправили за решетку

13.04.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе суд приговорил к 5 годам тюрьмы грабителя-рецидивиста за нападения на женщин. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Ильичевский районный суд Мариуполя объявил обвинительный приговор жителю Мариуполя, признанного виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) и ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Как установил суд, в октябре 2019 года мужчина, неоднократно судимый за кражи и грабежи, напал на местную жительницу, которая вечером возвращалась домой с работы. Повалив испуганную женщину на землю, нападающий вытащил из кармана ее куртки мобильный телефон и скрылся с места преступления.

На следующий день злоумышленник совершил аналогичное преступление, напав на несовершеннолетнюю девушку, применяя физическое насилие. Добычей дерзкого вора также стал мобильный телефон.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью, но это не позволило ему избежать тюрьмы. В этот раз мужчину осуждили на 5 лет лишения свободы.

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