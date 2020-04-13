Война на Донбассе во время эпидемии: Что происходит на передовой

На Донбассе продолжаются военные действия, несмотря на пандемию коронавируса. Из-за угрозы болезни украинская армия, как и вся страна, получила новые проблемы, ограничения и рекомендации, но самое главное – одновременно войска должны держать оборону, передает «Радио Свобода».

По состоянию на 11 апреля больных коронавирусной болезнью на передовой нет, но, по словам военных, ограничения влияют на боеспособность отдельных подразделений.

«У людей заканчиваются контракты. Понимаете? Если у него закончился контракт – все, он выбыл из подразделения. В подразделении численность личного состава снижается. Это нормально. Люди приходят и уходят. Так вот с введением карантинных норм, люди только уходят. А возможности прийти нет, потому что такая возможность еще не урегулирована. Поступают же с "большой земли"», – рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в условиях карантина на Донбасс с тыла необходимо перебрасывать целые бригады в несколько тысяч человек с вооружением. В Генштабе решили проводить ротацию с 2-недельным режимом изоляции. По факту, военных размещают на полигоне и за его пределы не выпускают. Занятия проходят только в малых группах.

«С гражданскими лицами там контактирует минимальное количество людей. Все машины на выезде, при въезде проходят дезинфекцию. Люди, которые контактируют, выезжающие за пределы воинской части, за пределы, грубо говоря, обсервации, имеют защитные маски, перчатки, они имеют антисептики при себе. Мы просто ждем эти 2 недели карантина, чтобы проверить это подразделение на наличие коронавируса. Если он отсутствует – принимается решение о проведении ротации», – отмечает менеджер по работе с военными благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук.

По информации главного управления разведки Минобороны Украины, угроза вируса влияет и на незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР». Их используют для патрулирования в населенных пунктах и дезинфекции. Ротация через границу тоже изменилась.

«Все, что происходит в оккупационных войсках на территории нашей страны – это прямая калька того, что происходит в Вооруженных силах Российской Федерации. Кроме того, мы наблюдаем ротацию военнослужащих Российской Федерации, которые заезжают на нашу территорию. Кстати, они сейчас проходят и обсервацию, и карантины. То есть все, как это делается в Вооруженных силах Российской Федерации», – говорит спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщили в ГУ разведки Украины, на боеспособность все это пока не влияет. В марте из России на Донбасс завезли 30 вагонов боеприпасов. С начала апреля – пока 2. Интенсивность обстрелов все та же.

«По данным Главного управления разведки, мы четко знаем, что в различных лечебных учреждениях сейчас находится 5 военнослужащих оккупационных войск, находящихся не только на лечении, а на мониторинге и на четком контроле. Почему? Потому что это, как говорят, потенциальные носители вируса. Кроме того, многие военнослужащие оккупационных войск находятся на карантине. Это именно те военнослужащие, которые контактировали между собой», – рассказывает Вадим Скибицкий.

Аналитики прогнозируют, пока то, что точно произойдет – сезонное обострение боевых действий, связанное с погодой. «Стратегия сейчас будет очень простой – найти как можно больше целей и как можно качественнее и тише их уничтожить. С применением беспилотной авиации. Сейчас опять расцветут деревья, снова вылезут снайперы. В них будет больше возможности укрыться. Они будут лежать, отслеживать, ждать свою жертву. Вот и все. И артиллерия в том числе. Земля высохла, следов артиллерия самоходная не оставляет. Она сейчас более свободно может передвигаться, более свободно себя чувствовать», – говорит Андрей Рымарук.

Экс-министр иностранных дел Украины, эксперт Украинского института будущего Павел Климкин считает, что ситуация сейчас очень неопределенная. Он не исключает возможность деэскалации конфликта. «Реально это возможно где-то в конце лета или в сентябре, когда Путин очень хочет сделать так называемый саммит постоянных членов Совета безопасности, когда будут происходить разные дискуссии по вопросам геополитики. Ну и, конечно, он будет смотреть на то, как развивается президентская кампания в Соединенных Штатах», – добил Климкин.

Ексдипломат уверен, что пока все сосредоточились на вирусе, Украина должна помнить и настойчиво говорить о Донбассе с другими странами, ведь это еще одно окно возможностей для переговоров.