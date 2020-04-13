На Луганщине: За попытку подкупа полицейских водителю грозит уголовная ответственность

В Рубежном (Луганская обл.) водителю грузовика грозит уголовная ответственность за попытку предложения взятки патрульным полицейским за непривлечение его к ответственности из-за нарушения правил перевозки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Уточняется, что водитель перевозил груз, превышающий разрешенные габариты, чем нарушал правила перевозки.

После остановки автомобиля и его проверки водитель передал полицейским документы на груз, в которые были завернуты деньги. В полиции сообщают, что патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение взятки, попросили убрать деньги и предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение.

«По факту нарушения правил перевозки полицейские провели рассмотрение дела по ч. 1 ст. 132-1 КУоАП (Нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам). После рассмотрения водитель вдруг предложил патрульным деньги за непривлечение его к ответственности. На предупреждение о наступлении уголовной ответственности мужчина не реагировал и продолжал настаивать на предоставлении неправомерной выгоды», – отмечается в сообщении.

Патрульные расценили действия водителя как предложение взятки должностному лицу и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Рубежанского отдела полиции.

Теперь, за предложение взятки полицейским водителю грозит уголовная ответственность.